Céline Dion en concert à Miami. — Larry Marano/REX/SIPA

« Maman, nous t’aimons tellement… Nous te dédions le spectacle de ce soir et je chanterai pour toi avec tout mon cœur », tweetait Céline Dion vendredi, après l’annonce du décès de sa maman. La chanteuse a tenu sa promesse le soir même à Miami, en rendant hommage à Thérèse Dion sur scène grâce à un émouvant discours.

« Je dois reconnaître que je suis un peu secouée », a déclaré Céline Dion, assurant tout de même à son public « aller bien ». « C’est grâce à elle et à mon père que je suis devenue une artiste, a-t-elle ensuite notamment expliqué. Donc ce soir, mes frères et sœurs ainsi que toute ma famille aimerions lui dédier ce spectacle. » Et c’est ainsi que plus tard dans la soirée, la chanteuse a interprété une émouvante version de Somewhere Over The Rainbow devant la photo de sa maman.

Une émission de cuisine et la « Fondation Maman Dion »

Thérèse Dion, surnommée « Maman Dion », la mère de Céline, est décédée à 92 ans. Elle était l’épouse d’Adhémar Dion, décédé en 2003 des suites d’une longue maladie, et la mère de 14 enfants, dont la benjamine, Céline, a vendu près de 250 millions d’albums. Elle avait lancé la carrière de Céline, alors âgée de 12 ans, en envoyant une cassette à l’imprésario René Angelil. C’est en janvier 1981 que l’enregistrement tombe dans ses mains. Le producteur, qui allait devenir son mari, avait été impressionné par la voix de la jeune chanteuse.

Thérèse Dion a animé pendant plusieurs années une émission de cuisine à la télé, tout en commercialisant ses plats cuisinés sous la marque Les pâtés de Maman Dion. Elle a aussi créé la « Fondation Maman Dion », qui vise notamment à soutenir la réussite scolaire des jeunes québécois âgés de 5 à 16 ans et issus de milieux défavorisés.