La chanteuse Beyoncé — PictureLux / Starface

16 janvier 2020

Beyoncé fait encore un beau cadeau à Reese Witherspoon

Entre Beyoncé et Reese Witherspoon, il semble que cela soit l’amour fou ! Depuis que les deux stars ont partagé une coupe de champagne aux Golden Globes, elles ne se quittent plus ! Pas avare, Beyoncé a offert à sa nouvelle meilleure amie l’intégrale de la nouvelle collection de sa marque de vêtements, Ivy Park. C’est l’actrice elle-même qui a dévoilé la délicate attention sur Instagram.

Après le champagne et les fleurs, les marques d’attention de Queen Bey prennent de l’ampleur !

C’est un marronnier à chaque sortie de James Bond : la rumeur selon laquelle après le départ de Daniel Craig, le rôle du célèbre agent secret pourrait être confié à une femme. Ce qu’a toujours démenti Barbara Broccoli, et, avec la sortie imminente de No Time To Die, le dernier opus de la saga dans lequel l’acteur enfilera le costume de 007, la productrice a tenu à le répéter.

« James Bond peut être de n’importe quelle ethnie, mais c’est un homme. Je pense qu’il faut créer de nouveaux personnages féminins. Des personnages forts. Cela ne m’intéresse pas de prendre un personnage masculin et de le faire jouer par une femme. Je pense que les femmes sont plus intéressantes que ça », a-t-elle affirmé à Variety. Voilà (peut-être) de quoi mettre fin aux rumeurs… en tout cas sur celles-ci. Car le successeur de Daniel Craig n’a toujours pas été annoncé…