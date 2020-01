Le musicien Moby — Zuma / Panoramic / Starface

Moby vient d’annoncer la sortie de nouvel album, intitulé All Visible Objects, le 6 mars prochain, via Mute Records. Et selon Pitchfork, la totalité des revenus issus de cet opus iront directement à des œuvres caritatives.

Il s’agira principalement d’associations dont les actions sont orientées vers l’environnement ainsi que le bien-être animal. Rien d’étonnant venant de l’artiste bien connu pour son engagement en la matière, étant un fervent promoteur du véganisme.

Un premier extrait disponible

Les revenus issus de chaque titre du nouvel album de Moby iront à une association en particulier. En voici la liste : Brighter Green, Rainforest Action Network, Extinction Rebellion, Mercy for Animals, Animal Equality, la Humane League et enfin l’International Anti-Poaching.

Un premier extrait, Power Is Taken, en collaboration avec D.H. Peligro, le batteur des Dead Kennedys, est d’ailleurs disponible sur YouTube.