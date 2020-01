Mark Hamill annonce avoir quitté Facebook.

La force n’est plus avec Facebook : Mark Hamill, mondialement connu pour avoir interprété Luke Skywalker dans la saga Star Wars, a annoncé avoir quitté Facebook, fâché par le refus du réseau social de contrôler les publicités politiques sur sa plateforme.

« Tellement déçu que #MarkZuckerberg valorise plus le profit économique que la véracité que j’ai décidé de supprimer mon compte Facebook », a-t-il tweeté dimanche soir, en référence au patron du réseau social.

So disappointed that #MarkZuckerberg values profit more than truthfulness that I've decided to delete my @Facebook account. I know this is a big "Who Cares?" for the world at large, but I'll sleep better at night. #PatriotismOverProfits 🇲🇾>💰 https://t.co/seb2eJMTo6