Laurent Delahousse et Alice Taglioni Lors du dîner de gala caritatif donné en faveur des actions de l'association Un rien c'est tout le 19 septembre 2019. — Jacques BENAROCH/SIPA

En couple avec Laurent Delahousse, la comédienne a annoncé la bonne nouvelle sur le plateau d’On n’est pas couché​, sur France 2​, ce samedi. Alice Taglioni a accouché d’un petit garçon à la fin de l’année 2019.

En compagnie de Jean-Paul Rouve pour présenter le film Je veux que quelqu'un m'attende quelque part, la comédienne a profité de la discussion sur le Dry January (le mois de janvier sans alcool) pour faire quelques confidences. « Moi aussi, je fais le mois sans… J’allaite mon fils donc je ne vais pas boire », a souligné la comédienne.

Alice Taglioni et @JPRouve présentent le film « Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part » d’Arnaud Viard #ONPC pic.twitter.com/U4RL1nUc5G — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) January 11, 2020

En 2016, Laurent Delahousse et Alice Taglioni sont devenus parents de Swann. Ils ont tous les deux eu des enfants de leurs précédentes relations. Alice Taglioni a eu un fils, Charlie, avec Jocelyn Quivrin, décédé quelques mois plus tard. De son côté, Laurent Delahousse a eu deux filles, Sacha et Liv-Helen, avec Florence Kieffer.