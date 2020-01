L'actrice, scénariste et productrice Phoebe Waller-Bridge — AdMedia/Starface

10 janvier 2020

Phoebe Waller-Bridge met son smoking des Golden Globes aux enchères pour l’Australie

Vous avez aimé la tenue que portait Phoebe Waller-Bridge aux Golden Globes ? Ça tombe bien, vous allez pouvoir l’acheter et, en même temps, faire une bonne action. La star de Fleabag a en effet annoncé que le smoking réalisé sur mesure par Ralph & Russo est en vente sur eBay afin de lever des fonds pour l’Australie.

Mise à prix, 77.000 dollars australiens (l’équivalent de 47.700 euros). Pour information, Phoebe Waller-Bridge fait du 40 !

Kylie Jenner confirme son don d’un million de dollars pour l’Australie

Selena Gomez parle de l’après-rupture avec Justin Bieber dans son nouvel album

On se doutait que le nouvel album de Selena Gomez, son premier en quatre ans (et depuis sa rupture très médiatique avec Justin Bieber), allait parler de son ex. Mais la chanteuse y évoque aussi ce qu’il s’est passé après leur séparation et comment elle a réussi à se reconstruire. Dans Rare, sorti ce vendredi, la star parle notamment de son envie de retrouver l’amour après cette déception amoureuse.

« Je n’ai pas tout ce qu’il faut/Ce n’est pas ce que je prétends/Mais je sais que je suis spéciale/Et je sais qu’il y a quelqu’un par ici/Pour me dire que je suis rare/Pour que je me sente rare », chante-t-elle dans son nouveau single, lui aussi intitulé Rare.