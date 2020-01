Une collaboration entre Elton John et Ozzy Osbourne ? Cela pourra paraître étonnant, mais il semblerait que les deux vénérables artistes britanniques travaillent sur une chanson.

C’est en tout cas ce qu’a révélé Sharon Osbourne sur le plateau de The Talk lorsqu’Ana Inaba, son acolyte dans l’émission, l’a interrogée concernant les projets de son mari en 2020.

“There is new music and it's great. He's got his friends playing on it. He’s doing a song with Elton [John]. There is so much good stuff.” - @MrsSOsbourne spills on @ozzyosbourne's new music and ‘song with @eltonofficial. pic.twitter.com/GoK725mkhJ