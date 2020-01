Toute la presse britannique s'est emparé de l'annonce de Meghan et Harry. — DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Le prince Harry et son épouse Meghan ont annoncé ce mardi qu’ils renonçaient à leur rôle de premier plan au sein de la famille royale britannique pour s’installer une partie de l’année en Amérique du Nord. La décision a été immédiatement très commentée et critiquée par la presse britannique, en particulier les tabloïds.

Cette annonce du duc – sixième dans l’ordre de succession au trône – et de la duchesse de Sussex, qui évoquaient ouvertement leur difficulté à vivre la pression médiatique, intervient après une année de crises pour les Windsor. Elle « domine » les Unes des journaux britanniques ce jeudi, relève la chaîne australienne ABC. Des journaux à scandale comme The Daily Mirror ou The Sun aux très sérieux The Times ou The Independant, toute la presse outre-manche s’est emparé de l’histoire. Avec un thème commun : le couple n’avait pas prévenu la reine.

Elizabeth II prise de court

« Nous avons l’intention de renoncer (au rôle de) membres seniors de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant à soutenir la reine », ont annoncé dans un communiqué le petit-fils d’Elizabeth II et son épouse. « Nous prévoyons désormais de partager notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord », ont-ils ajouté, disant vouloir fonder une organisation caritative et assurant avoir pris cette décision « après de nombreux mois de réflexion ».

Cette décision a pris par surprise la famille royale, qui espérait pouvoir entamer 2020 sous de meilleurs auspices après, du propre aveu de la reine, une année «semée d'embûches». « Les discussions avec le duc et la duchesse de Sussex sont à un stade précoce. Nous comprenons leur désir de prendre une autre voie, mais ce sont des questions compliquées qui prennent du temps à régler », a réagi la reine dans un communiqué transmis par le palais de Buckingham. Elizabeth II, 93 ans, reconnaît ainsi avoir été prise de court par la diffusion du message explosif du couple.

BREAKING A palace source tells the BBC that senior members of the Royal family feel “hurt” by the announcement that Harry and Meghan are to withdraw from their current Royal roles. The source confirmed that no members of the royal family were consulted. — Jonny Dymond (@JonnyDymond) January 8, 2020

Décision « égoïste »

« Ils ne l’ont même pas dit à la reine », s'est offusqué le tabloïd Daily Mirror, y voyant une décision « égoïste » du prince Harry. The Sun évoquait, lui, un « Megxit », jeu de mots sur le Brexit, et le Times titrait sur la « division » au sein de la famille royale. La BBC a estimé que le palais était « blessé » par ce développement inattendu.

Tomorrow's front page: Queen ‘deeply upset’ at Harry and Meghan’s Royal exit sparking ‘civil war’ – with Charles and Wills ‘incadescent with rage’ https://t.co/xo6t5qdpsO pic.twitter.com/ZYEfjlEmwN — The Sun (@TheSun) January 8, 2020

TIMES: Harry and Meghan quit roles amid Palace split #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/e3W4P3KSBS — Neil Henderson (@hendopolis) January 8, 2020

Le nom de « Megxit » a été repris par plusieurs journaux dans le monde entier, comme le journal new-yorkais conservateur New York Post, qui présente à sa une un dessin de Meghan et Harry dans leur nouvelle vie de « roturier ». « Abdiquez ou restez ! » assène une éditorialiste du quotidien conservateur.

Aucun précédent à cette situation

« Harry et Meghan semblent avoir l’habitude de faire les choses sans que personne ne sache ce qui va se passer », ce qui est « la mauvaise façon » de faire, a commenté l'ancien secrétaire de presse de la reine, Dickie Arbiter, sur la télévision Sky News. « Ils ont parfois bonne presse, parfois mauvaise presse. Il faut faire contre mauvaise fortune, bon cœur », a-t-il estimé.

Pour le correspondant de la BBC pour les affaires royales, Jonny Dymond, « il y a beaucoup plus de questions que de réponses » dans l’annonce choc d’Harry et Meghan : « Quel sera leur nouveau rôle ? Où vivront-ils ? Qui paiera pour cela ? Quelle relation auront-ils avec le reste de la famille royale ? » Le journaliste rappelle qu’il n’y a « aucun précédent à l’époque moderne » d’une telle situation.

« La reine va être totalement dévastée »

« La reine va être totalement dévastée par cela », estime un autre spécialiste des affaires royales, le journaliste et auteur Phil Dampier, cité par le Telegraph. « Elle a beaucoup d’affection pour Harry, mais de quelque manière qu’on veuille présenter l’affaire, ce qui se passe, c’est que (Harry et Meghan) se retirent de leurs obligations et se défilent ».

Dans les premiers temps de la vie publique du couple, les tabloïds avaient salué l’arrivée de l’ex-actrice comme un souffle d’air frais pour la famille royale. Ils n’avaient pas tardé à se retourner contre elle avec des articles au vitriol, critiquant son comportement jugé capricieux.

Harry contre les tabloïds

Face aux critiques, Harry, 35 ans, a déposé début octobre une série de plaintes contre des tabloïds, les accusant de violer sa vie privée et de faire leurs choux gras de la relation conflictuelle de Meghan avec son père. Il avait alors publié un communiqué disant craindre que « l’histoire se répète » et que sa femme soit victime « des mêmes forces puissantes » ayant conduit à la mort de sa mère Diana, décédée dans un accident de voiture lors d’une poursuite avec des paparazzi à moto.

La presse à scandale s’est également emparée des fissures apparaissant entre Harry et son grand frère William, deuxième dans l’ordre de succession à la reine Elizabeth, la mettant sur le compte d’une mésentente entre leurs épouses.