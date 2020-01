VIDEO. Naomi Watts veut lutter contre les préjugés liés à la ménopause

L'actrice Naomi Watts au Festival du Film de Tribeca — Zuma / Starface

Naomi Watts a décidé d’utiliser sa voix afin de briser les préjugés qui entourent la ménopause. Pour l’actrice de 51 ans, il est important que les femmes se sentent soutenues face à un phénomène qui reste encore tabou à bien des égards.

« La société en a fait une honte et nous avons besoin de nous soutenir les unes les autres, a-t-elle expliqué à Style, le magazine du Sunday Times. Qu’on ne nous fasse pas nous sentir peu attirantes, non fertiles, comme des vieilles femmes grincheuses qu’il faudrait faire retirer de la circulation. »

Sagesse et compassion

« Nous avons justement la sagesse et la compassion qui dépassent de loin l’arrogance de la jeunesse, a poursuivi Naomi Watts. Mais ça vient avec des sautes d’humeur et des flots de larmes sur les bords. » Et c’est pourquoi l’actrice a lancé Onda, sa marque de produits de beauté, afin d’aider les femmes matures à prendre soin de leur corps et à se sentir bien dans leur peau.