Pour la fin de l’année, Barack Obama a publié sur Twitter la liste des films de 2019 qui l’ont le plus marqué. Aussi l’ex président des Etats-Unis a ajouté quelques séries à sa sélection, dont Fleabag.

Pour ceux qui ont vu la première saison, une scène du pilote montre le personnage joué par Phoebe Waller-Bridge en train de se masturber devant la vidéo d’un discours de Barack Obama. Et alors que la liste se référait à la seconde saison de la série, de nombreux internautes ont cru déceler dans ce clin d’œil la raison de ce choix.

« Je ne pourrais être plus ravie de voir dans les actualités d’aujourd’hui que Barack Obama ne regarde pas simplement une série britannique où le personnage principal se touche devant l’un de ses discours, il l’ajoute ensuite à sa liste Best of de 2019 », a tweeté une internaute.

I couldn’t be more delighted by today’s news that Barack Obama not only watched an episode of British TV where the main character sorted herself out to one of his speeches, but then put it on his Best of 2019 list. #Fleabag #BarackObama pic.twitter.com/FGl2F9s7Ta