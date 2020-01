Le chanteur Elton John — IPA Agency/Starface

Elton John a eu l’honneur d’être décoré de la plus haute distinction décernée par la reine d’Angleterre. Il a reçu la Companion of Honour en reconnaissance de son incroyable carrière, mais aussi pour son action philanthropique, lui que l’on sait particulièrement engagé dans la lutte contre le sida entre autres causes.

Et après 50 ans de carrière et plus 300 millions d’albums vendus, l’artiste fait désormais partie des 64 personnes, en plus de la reine, à pouvoir porter cette décoration au quotidien si on en croit NME.

I’m humbled and honoured to be among such highly esteemed company in receiving the Companion of Honour.



2019 has turned out to be a truly wonderful year for me and I feel extraordinarily blessed.



Elton xx pic.twitter.com/iam3EItGYH — Elton John (@eltonofficial) December 27, 2019

Une année merveilleuse

« Je suis ému et honoré de faire partie d’une société aussi estimée en recevant la Companion of Honour, a écrit Elton John sur Twitter. 2019 s’est avérée être une année vraiment merveilleuse pour moi et je me sens extraordinairement béni. »