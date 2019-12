L'actrice Michelle Williams aux 71e Primetime Emmy Awards — Allen J. Schaben/Los Angeles Times/Polaris/Starface

31 décembre 2019

Michelle Williams serait non seulement fiancée mais également enceinte

Michelle Williams et son compagnon Thomas Kail seraient fiancés et bientôt parents. C’est en tout cas ce qu’affirme People, qui précise que l’actrice a été aperçue dans la boutique de vêtements pour enfants Seraphine à Londres, dans le quartier de Kensington. Pour l’instant, ni le metteur de scène de Hamilton ni la star de Venom n’ont confirmé la nouvelle.

Mariah Carey bat un nouveau record avec « All I Want For Christmas Is You »

Madonna s’implique à fond dans sa relation avec son jeune danseur

Si vous doutez du sérieux de la relation entre Madonna et son nouveau petit-ami, le danseur de 25 ans Ahlamalik Williams, TMZ a de nouvelles informations. D’après la publication, qui a interrogé Drue, le père du jeune homme, la chanteuse et son boyfriend sont tout ce qu’il y a de plus amoureux. La star a même proposé à ses beaux-parents de venir assister aux spectacles de sa tournée Madame X à Londres et à Paris en 2020. Difficile de faire plus sérieux !