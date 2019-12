Les meilleurs films (et quelques séries) de 2019 selon Barack Obama

C’est devenu une tradition, presque aussi attendue que le top séries de 20 Minutes ou le top films des Cahiers du cinéma. Lorsqu’il était président et encore maintenant, Barack Obama aime partager la liste des films qu’il a préférés lors de l’année écoulée. Pas moins de 18 films se trouvent sur sa liste 2019, ainsi que trois séries qu'« il considère aussi puissantes que des films ». Alors là, Barack, la série, enfant pauvre du cinéma, on ne va pas être copains.

Next up are my favorite movies and TV shows of 2019. Of course, there’s also American Factory, a film from our own production company, Higher Ground, that was recently shortlisted for an Oscar. Here’s the full list: pic.twitter.com/PEcgwotcxm