De son propre aveu, Mariah Carey a passé un excellent Noël. Et pour cause, comme elle l’a commenté sur Instagram, toute sa famille était réunie pour ouvrir les cadeaux. Son compagnon, Bryan Tanaka, ses jumeaux Moroccan et Monroe, mais aussi le père de ces derniers, Nick Cannon, son ex-mari. Et comme chaque année, c’est à Aspen, dans le Colorado, que Mariah Carey et les siens ont posé leurs valises pour célébrer Noël.

Au vu des photos, on ne peut constater qu’une chose : la famille recomposée de la diva est au comble du bonheur.

« Meilleure façon de passer le réveillon de Noël !! », a écrit Nick Cannon sur Instagram.

« En train d’admirer la neige le soir du réveillon de Noël », a partagé l’interprète de Hero.

Des joies simples

Déjà, pour Thanksgiving, Mariah Carey avait prouvé que le père de ses enfants et son actuel compagnon s’entendent très bien et qu’elle est à la tête d’une famille très heureuse.

« Joyeux Thanksgiving ! Je suis reconnaissante pour toutes les bénédictions dans ma vie », avait-elle publié fin novembre en légende de photos de ses enfants, de son ex et de Bryan Tanaka.

La chanteuse avait par ailleurs de quoi être ravie, puisque son tube, All I Want For Christmas Is You, a atteint la première place des charts américain quelques jours avant Noël.