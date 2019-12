Ari Behn, ici en 2012, était l'ex-mari de la princesse Martha Louise de Norvège. — PPE/SIPA

L’auteur norvégien Ari Behn, ex-mari de la prince Martha Louise de Norvège​, s’est suicidé ce mercredi à l’âge de 47 ans. Il accusait l’acteur Kevin Spacey de l’avoir attouché lors d’un concert en 2007.

C’est son manager, Geir Håkonsund, qui a prévenu les médias norvégiens dans un communiqué, le jour de Noël. « C’est avec un grand chagrin dans nos cœurs que nous, les proches d’Ari Behn, devons vous prévenir qu’il a mis fin à ses jours aujourd’hui. Nous demandons que nos vies privées soient préservées dans les temps à venir. »

On n’en sait pas plus sur la mort d’Ari Behn. Cet auteur de nouvelles et de pièces de théâtre avait épousé la princesse Martha Louise en 2002. Le couple a eu trois filles, Maud Angelica, Leah Isadora et Emma Tallulah. Ils ont divorcé en 2017 ; c’était la première fois que cela se produisait dans la famille royale norvégienne, selon The Hollywood Reporter.

« J’étais exactement son genre »

En 2017, Ari Behn avait accusé Kevin Spacey de l’avoir attouché lors d’un concert pour le prix Nobel de la paix, dix ans plus tôt. La BBC rapporte qu’il avait raconté l’incident à la radio norvégienne P4 : « Nous avons bien discuté, [Kevin Spacey] était assis à côté de moi. Après cinq minutes, il a dit "hé, allons dehors pour fumer". Puis il a mis sa main sous la table et m’a attrapé par les testicules. » Il avait ajouté : « Mes cheveux étaient sombres à l’époque, j’avais dix ans de moins et j’étais exactement son genre. »

Kevin Spacey fait face depuis 2017 à plusieurs accusations d’agressions sexuelles et de harcèlement sexuel de la part de nombreux hommes. L’acteur échappe pour l’instant aux poursuites judiciaires aux Etats-Unis : l’un des accusateurs a décidé de ne plus témoigner en juillet dernier et Spacey a été relaxé. Fin octobre, un masseur qui accusait l’acteur d’agression en 2016 est décédé d'un cancer, et l’acteur n’a pas été inculpé. L’acteur est encore sous le coup de plusieurs enquêtes au Royaume-Uni.