Catherine, duchesse de Cambridge, et le prince William — Avalon / Starface

Le Royaume-Uni bruisse du « big announcement » que doivent faire le prince William et son épouse Catherine, duchesse de Cambridge. Et ça s’active en effet du côté du palais de Kensington, comme le confirme un journaliste spécialiste de la couronne d’Angleterre. Omid Scobie, qui travaille pour Harper’s Bazaar, a expliqué sur le podcast Heirpod avoir assisté à un briefing organisé par le palais sur l’avenir du couple royal.

« L’année prochaine sera chargée pour les Cambridge. Attendez-vous à des annonces royales pendant les vacances, ce qui est une petite entorse à la tradition », a-t-il expliqué.

Kate prend les devants

Ces derniers mois, on a pu constater que Kate Middleton était bien plus mise en avant que le prince William. La future reine d’Angleterre est passée de la rénovation d’un jardin (charmant, au demeurant) au statut d’ambassadrice officielle de la couronne (et du Royaume-Uni) au Pakistan, marchant dans les pas de Lady Di pour cet exercice diplomatique périlleux.

« L’année prochaine sera une grande année pour Kate », confirme le spécialiste de la couronne, qui ajoute que le prince William se lancera dans « une nouvelle initiative et d’autres choses ».

Soutien de la reine

Kate Middleton pourrait reprendre plusieurs obligations de la reine Elizabeth II. La reine d’Angleterre a fêté ses 93 ans cette année et prépare depuis quelque temps déjà sa suite. Le prince Charles a plus de responsabilités, tout comme Kate et William. Seul mis au ban : le prince Andrew, accusé par une Américaine d’avoir eu des relations sexuelles avec elle lorsqu’elle était mineure, et empêtré dans l’affaire Epstein. Son interview catastrophique pour expliquer ses liens avec le financier, qui s’est suicidé en prison alors qu’il attendait son procès pour trafic de mineures, lui a valu une retraite anticipée de la vie publique.

Par ailleurs, les premières photos de l’allocution de la reine, qui sera diffusée le jour de Noël et a été enregistrée peu avant, viennent d’être publiées.

Merry Christmas!

This year The Queen's Speech was filmed in the Green Drawing Room at Windsor Castle. It will be broadcast on Christmas Day at 3pm GMT.

This year marked the 75th Anniversary of D-Day & in the speech Her Majesty will reflect on the commemorations.

(1/3) pic.twitter.com/Mcw1k6LU5I — The Royal Family (@RoyalFamily) December 24, 2019

On y voit la monarque, vêtue d’une robe aussi bleue que le drapeau européen, et assise à son bureau sur lequel trônent des photos : deux du prince Philip, son époux, une de Charles et Camilla, et une plus grande, installée bien au centre, de Kate et William.

Cambridge vs Sussex

Cette mise en lumière dont profitent à nouveau le duc et la duchesse de Cambridge coïncide avec les vacances longue durée prises par le prince Harry et son épouse Meghan, duchesse de Sussex. Le couple a fait savoir – non sans froisser quelques membres de la famille royale au passage – qu’il n’en pouvait plus de l’attention médiatique. Le prince Harry comparant même le traitement de son épouse par les tabloïds à celui de sa mère, décédée dans un accident de voiture alors qu’elle était prise en chasse par des paparazzi.

William et Kate mettent également en avant leurs enfants, George (6 ans) et Charlotte (4 ans) – le dernier, Louis, est encore un peu trop jeune. L’aîné des Cambridge, qui est appelé à porter la couronne d’Angleterre après son père, a même participé à la préparation du « pudding de Noël ».

The Queen, The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and Prince George prepared special Christmas puddings which will form part of 99 puddings distributed by @PoppyLegion across the UK and the Commonwealth, as the charity marks its 99th year in 2020.

On voit, sur la photo publiée par Kensington Palace, la reine Elizabeth II (qui cuisine avec son sac à main), son fils le prince Charles, ainsi que le prince William et le prince George. Quatre générations de souverains réunies sur une seule et même photo : le message est clair.

Par ailleurs, les Sussex ont préféré passer les fêtes de fin d’année de leur côté au Canada. Pas de messe de Noël, donc, avec bain de foule à la sortie de l’église pour Harry et Meghan. Elizabeth, Philip, Charles, Camilla, William et Kate s’en chargeront.

Pas déjà roi

Si le duc et la duchesse de Cambridge s’apprêtent à en faire beaucoup plus en 2020 sur la scène nationale comme internationale, ils ne se préparent pas pour autant à devenir tout de suite monarques. N’en déplaise à certains, c’est bien le prince Charles qui montera sur le trône le moment venu.

Cela fait tout de même 71 ans qu’il est en apprentissage…

Divorce ou bébé ?

De la même façon, il est très peu probable que Kate et William annoncent leur divorce. Certains médias se sont pourtant fait l’écho d’une infidélité supposée du futur roi d’Angleterre avec une amie de sa femme, mais depuis, le couple est apparu plus soudé que jamais.

Quant à une quatrième grossesse royale, là encore, certains y croient mais la probabilité est faible. Kate Middleton a connu trois grossesses difficiles et elle ne semblait pas spécialement encline à devenir mère à nouveau. Mais sait-on jamais…