De nombreuses célébrités ont agrandi leur famille en 2019. Fin d’année oblige, on revient sur cette petite flopée d’heureux événements ! Commençons avec Keira Knightley et James Righton qui ont accueilli leur deuxième enfant, Delilah, en septembre. Et quand on sait que la star était à l’affiche de deux films cette année, à savoir Cœurs Ennemis et Official Secrets, on se dit que l’année a dû être rude pour l’actrice !

Tandis que Blake Lively a préféré s’offrir une troisième grossesse discrète jusqu’à la naissance de la petite sœur de James et Inez, dont on ignore toujours le prénom.

Côté français, les stars aussi ont connu la joie de devenir parent. Alizée et Grégoire Lyonnet ont accueilli une petite Maggy. Mélanie Laurent a accouché d’une fille, elle aussi, prénommé Mila. Jean-Baptiste Maunier est devenu père pour la première fois, d’un fils prénommé Ezra. Et bien évidemment, Nabilla et Thomas Vergara​ sont devenus parents d’un fils qu’ils ont appelé Milann.

Sans oublier Miranda Kerr

Ne vous inquiétez pas, on n’a pas oublié Miranda Kerr et Evan Spiegel qui ont accueilli leur deuxième enfant en octobre dernier.

Le petit Myles arrive donc juste après Hart qui, pour sa part, est né en mai 2018. Et ils pourront tous les deux compter sur leur grand frère, Flynn, né de l’union de la modèle avec Orlando Bloom.