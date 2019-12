L'actrice Daisy Ridley — Sarah Stewart/Starface

Il n’a pas été facile à Daisy Ridley de voir L’Ascension de Skywalker, le final de la trilogie Star Wars qui sort ces jours-ci sur les écrans. Comme elle l’a confié à Entertainement Tonight lors de la première du film, l’actrice a d’abord pleuré, avant de se consoler en regardant Friends.

« J’ai dû regarder des épisodes de Friends pour décompresser », a-t-elle déclaré. Autrement, si elle est triste de voir cette aventure se terminer, la star qui est au centre de la trilogie entamée en 2015 ne s’inquiète pas particulièrement des réactions du public.

Un moment vertigineux

« Je suis consciente de tout le processus maintenant, et j’ai été plus présente durant son déroulement, a continué Daisy Ridley concernant la promotion du film. Plus que jamais, j’ai l’impression que ce n’est plus de mon ressort, parce qu’il n’y a rien que je puisse faire. C’est bizarre parce qu’à cet instant, ça nous appartient encore, mais dans trois heures, ce sera l’affaire de tout le monde. »