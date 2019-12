L'acteur Johnny Depp — David Lefranc / Starface

19 décembre 2019

Lizzo adore la reprise de « Juice » par Harry Styles

Quand Harry Styles a repris Juice sur la Radio 1 de la BBC, il a fait au moins une heureuse : Lizzo, l’interprète originale du titre. Cette dernière n’a pas tari d’éloges sur la prestation de l’ancien One Direction.

You know what this means right....? 😏😉 @Harry_Styles pic.twitter.com/gU3FIWGaTl — Feelin Good As Hell (@lizzo) December 19, 2019

Et les propos tenus par le chanteur à son encontre ont fini de la conquérir. En effet, Harry Styles a déclaré : « Elle est exactement ce qu’un artiste doit être selon moi, qui est d’être soi-même ».

« Je fonds », a-t-elle répondu.

Camila Cabello s’excuse pour ses propos racistes

En 2012, Camila Cabello a publié plusieurs messages à caractère raciste. Des publications qui ont refait surface récemment et poussé la chanteuse de Havana à présenter ses plus plates excuses.

I’m sorry from the bottom of my heart. pic.twitter.com/iZrnUawUAb — camila (@Camila_Cabello) December 18, 2019

« Quand j’étais plus jeune, j’ai utilisé des mots dont j’ai honte aujourd’hui et que je regretterai pour toujours. Je n’avais aucune éducation, j’étais ignorante et dès que j’ai compris l’histoire, le poids, et le vrai sens de ces mots horribles et blessants, je m’en suis voulu de les avoir employés. J’ai 22 ans maintenant, je suis une adulte, j’ai grandi et appris, je suis consciente de l’histoire et de la souffrance que cela implique. Ces erreurs ne représentent pas la personne que je suis ou que j’ai été », a-t-elle écrit à l’attention de son public sur Twitter.