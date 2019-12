L'actrice Reese Witherspoon — Zuma / Starface

Vous vous demandez combien sont payées les stars pour jouer dans vos séries préférées ? Ça tombe bien, Variety a dévoilé sa liste des acteurs et actrices du petit écran les mieux rémunérés, et les chiffres sont impressionnants. D’après la publication, le « $1 million Club », qui regroupe les stars payées un million de dollars par épisode, s’agrandit tous les jours : Reese Witherspoon et Jennifer Aniston pour la série d’Apple TV, The Morning Show ; Steve Carell pour Space Force sur Netflix ; Nicole Kidman pour Nine Perfect Strangers sur Hulu ; Jeff Bridges pour The Old Man sur FX ; et enfin Kerry Washington et Reese Witherspoon (encore elle), toutes deux payés plus de un million de dollars pour Little Fires Everywhere.

D’où vient cette explosion des salaires ? Variety explique qu’il y a un appétit croissant pour les séries dans le monde entier et les nouveaux services de streaming qui se lancent ont besoin de faire du bruit très vite. Du coup, ils n’hésitent pas à surenchérir pour s’offrir des stars du cinéma.

Toujours plus haut

Et la tendance risque de s’accentuer. Si des salaires de plus d’un million de dollars par épisode ne sont pas nouveaux aux Etats-Unis, ils pourraient bien devenir la norme pour certaines célébrités. Les experts affirment même que la barre des deux millions de dollars sera bientôt franchie, dès qu’une star du cinéma du calibre de Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ou Tom Cruise se laissera tenter par la télévision.

Toujours selon Variety, Chris Pratt serait déjà en train de négocier son salaire pour un nouveau projet secret : 1,4 million de dollars par épisode. Rien que ça…