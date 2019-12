La chanteuse Madonna — Future-Image / ZUMA / VISUAL Press Agency

17 décembre 2019

Harry Styles et Alessandro Michele présentent leur nouvelle création

Harry Styles n’est pas que l’ancien chanteur des One Direction à connaître une belle carrière solo. Il a aussi un sens du style qu’il a mis au service d’une collaboration avec Alessandro Michele, le directeur artistique de Gucci. Le résultat : un t-shirt en édition limitée vendu avec le merchandising du chanteur et qui fait référence à son deuxième album, Fine Line.

A Harry Styles + Alessandro Michele collaboration in celebration of Fine Line. Available until 12/19: https://t.co/jeroQOH8Nd @Gucci pic.twitter.com/2wYNtaNtAA — HSHQ (@HSHQ) December 16, 2019

Le prix de vente est un peu élevé pour un t-shirt : 77,95 euros. Mais à ce prix-là, vous repartez aussi avec l’album (en format digital pour les commandes en euros et en format physique en livre sterling) et vous faites une bonne action, puisqu’une partie des bénéfices va à l’association Global Fund for Women.

« All I Want For Christmas Is You » de Mariah Carey n°1 (à nouveau)

Madonna est-elle encore un coeur à prendre ?

Madonna est-elle encore célibatatire ? Sur les dernières photos de son passage à Miami dans le cadre de sa tournée publiées sur Metro, on peut la voir en très bonne compagnie… Il s’agit d’un de ses danseurs, Ahlamalik Williams.

Le sportif de 25 ans a souvent été mis en valeur par la « Material Girl » sur son compte Instagram ces derniers temps.