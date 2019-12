Le nom de Toni-Ann Singh vous dit quelque chose ? La Miss Jamaïque de 23 ans a été couronnée 69e Miss Monde le 14 décembre. Pourtant, ce n’est pas sa réaction de joie qui a le plus marqué le public, mais celle de sa concurrente, Nyekachi Douglas, Miss Nigeria.

A l’annonce des résultats, la jeune femme également finaliste, s’est mise à sautiller de joie sur le plateau, enlaçant une Miss Jamaïque qui pleurait de joie. Et tout ça, sans se prendre les pieds dans sa longue robe verte. Sa réaction solidaire et enthousiaste a ravi les internautes.

See Miss Nigeria explaining her happiness for Miss Jamaica. Miss Jamaica was her motivator during her low moments and to see her motivator win! This is genuine happiness! Selfless! Mek we adap har! She is an Honorary Jamaican! pic.twitter.com/YGDGKKbtZS