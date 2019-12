16 décembre 2019

Kylie Jenner nous présente sa décoration de Noël

Kylie Jenner a repris ses Vlogs, et pour fêter cela, elle a décidé de montrer à ses fans sa décoration de Noël. Et la femme d’affaires s’est dotée d’une assistante de choix : sa fille Stormi ! On peut ainsi voir les somptueuses décorations que la star de la téléréalité a accrochées sur sa maison. Mais ce n’est pas tout !

On y voit aussi Kylie Jenner avec sa mère « momanager » Kris, avec laquelle elle est allée dans la San Fernando Valley afin de distribuer des repas ! Une belle action pour les fêtes !

Harry Styles assure qu’il n’utilise pas sa sexualité pour faire le buzz !

Jay-Z arrache son portable à un homme qui filmait Beyoncé

Jay-Z sait se montrer protecteur avec sa femme ! Alors que Queen Bey dansait au cinquantième anniversaire de Sean « Diddy » Combs, le patron de Roc Nation a arraché le portable d’un homme qui filmait Beyoncé. Il faut dire que le couple protège jalousement sa vie privée. Dont acte. Cependant, le rappeur a simplement mis l’invité de son ami en garde, avant de lui rendre son téléphone, comme le rappelle Metro.