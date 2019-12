View this post on Instagram

Et voilà l'aventure Miss France se termine pour moi. L'expérience d'une vie avec des souvenirs plein la tête j'espère vous avoir rendu fiers. Je tiens à féliciter notre nouvelle miss France Clémence Botino et ma copine de l'aventure @louruatoff ainsi que toutes les autres filles pour leurs parcours. Quant à nous on se retrouve très vite pour plein de nouvelles aventures. Je vous embrasse 💋 #missnpdc #missfrance2020 #miss #florentinesomers