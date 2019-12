13 décembre 2019

Macklemore vient de sortir sa toute première chanson de Noël avec l’artiste soul Dan Caplen et ils ont droit à une guest de marque : Sloane, la fille du rappeur âgée de 4 ans.

It’s Christmas Time (feat. Dan Caplen) est disponible en streaming depuis hier. Un rêve devenu réalité pour Macklemore.

Every year around Christmas time I think to myself “Just do it Ben. Make the song. You can be the new Mariah Carey”. Well, this year I finally am. “IT’S CHRISTMAS TIME” featuring @dancaplen. Produced by @budo and @tylerdopps. Out NOW!!🎄🎁 https://t.co/uHWRVwV6w1 pic.twitter.com/OTZsy93X7p