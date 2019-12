Damien Saez arrête sa tournée pour raisons médicales

Damien Saez a dû arrêter sa tournée. — SYSPEO/SIPA

Damien Saez annule les dernières dates de sa tournée 2019. Le chanteur français s’est produit pour la dernière fois sur la scène de l’Accor Hotel Arena de Bercy, à Paris, le 3 décembre dernier, où il paraissait déjà affaibli.

Il a donc annulé le concert qui était prévu à Clermont-Ferrand ce mardi, ainsi que ceux de Nantes ce jeudi et Tours ce vendredi. Sa société de production, Alias Productions, a publié mardi un message à ce sujet, invoquant des « raisons médicales ». Les spectateurs seront remboursés de leurs billets.

Malaise sur scène

Damien Saez avait été pris d’un malaise lors d’un concert au Zénith de Clermont-Ferrand, le 30 novembre, et avait quitté la scène et annulé le concert. Selon les informations du Parisien, le chanteur a été pris de « violents maux de tête », « comme des coups couteaux dans la tête et dans l’oreille ».

Il a ensuite été hospitalisé à l’Hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, en région parisienne. Il a également subi des examens médicaux lundi à Lyon.