Khloe Kardashian a tenu à défendre les jumelles Malika et Khadijah Haqq après qu’elles ont été la cible de trolls sur Twitter. En effet, les deux amies de la star de la télé-réalité sont apparues dans une récent épisode de L’Incroyable Famille Kardashian en train d’aider Tristan Thompson à choisir un collier pour la mère de sa fille.

Or, de nombreuses internautes n’ont pas digéré que les deux femmes viennent en aide au sportif après tout le mal qu’il a fait. « Les gens aiment avoir une opinion lorsqu’ils sont derrière leur écran d’ordinateur, a écrit Khloe Kardashian. Je n’ai rien contre les opinions. Seulement, soyez sûrs de vivre la vie que vous jugez si rapidement lorsqu’il s’agit des autres. »

Stop talking about my friends. Focus on your own lives, which I’m pretty sure is NOT perfect. People love to have an opinion when they’re behind a computer screen. I’m fine with opinions. Just make sure you live the life you so quickly judge others about