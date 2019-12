La chanteuse Céline Dion au Centre Bell à Montréal — Laurence Labat/Starface

Pour lancer sa nouvelle fonctionnalité d’achat en ligne, Instagram a fait appel à Céline Dion. Dans une vidéo déjantée, la diva revisite son style des années 1990 qui bénéficie aujourd’hui d’un revival certain dans la sphère fashion. Si vous vous êtes moqués, il y a vingt ans, des chapeaux de cowboy de Céline Dion, de ses lunettes inspirées par Michel Polnareff ou encore de ses vestes courtes en jean délavé, vous pouvez réviser votre jugement.

Des stylistes avertis

Céline Dion a su se renouveler depuis le décès de son mari et manager, René Angélil. L’interprète de Pour que tu m’aimes encore est invitée au premier rang des défilés les plus prestigieux et les marques se l’arrachent. Elle doit sa renaissance tout d’abord à Law Roach, qui a repris en main la totalité de son dressing et lui a appris à oser, quitte à sortir en body (et rien d’autre) dans les rues de Paris.

Depuis juillet dernier, c’est cependant Sydney Lopez qui est en charge de la garde-robe de Céline Dion. L’Américaine oeuvre aux côtés de Pepe Munoz, son ami danseur. Elle a gardé la même ligne de conduite que son prédécesseur.