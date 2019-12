L'actrice et réalisatrice Bryce Dallas Howard — PictureLux / Starface

Bryce Dallas Howard, qui a réalisé un épisode récent deThe Mandalorian, le spin-off de Star Wars, se félicite d’être parvenue à garder l’existence du Baby Yoda secrète pendant et après le tournage. Un exploit quand on sait que ses enfants ont été en contact avec le personnage (qui ressemble à une version juvénile du célèbre Maître Jedi) sur le plateau.

« La chose qui me rendait le plus nerveuse, c’est que mes enfants sont venus quelques temps sur le plateau, a expliqué l’actrice et réalisatrice au Hollywood Reporter. Quand on filmait, mes enfants avaient 6 et 11 ans, ils ont maintenant 7 et 12 ans. Quand ils sont retournés à l’école, je leur disais tous les jour, “Alors, de quoi est-ce que vous n’allez pas parler aujourd’hui ?” Et ils répondaient, “Baby Yoda !” »

Buzz intergalactique

Une vigilance de tous les instants qui n’a pas été vaine quand on voit l’immense buzz provoqué par Baby Yoda depuis la première de la série le mois dernier. Le magazine Vanity Fair a récemment publié un article intitulé, tout simplement : « Baby Yoda a conquis le monde entier ».

Broke the internet I have. Better it is now. pic.twitter.com/eER9wzl7KQ — Baby Yoda (@BabyYodaBaby) December 4, 2019

Le personnage est devenu la star des réseaux et il y a fort à parier que Disney lui réserve un bel avenir au sein de la franchise intergalactique.