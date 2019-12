La chanteuse Billie Eilish — Brian Vander Brug / LA Times / Polaris / Starface

Alors que 2019 arrive à son terme, l’heure est venue de faire les comptes. Spotify a publié son classement global, et on ne sera pas surpris devant le podium des artistes les plus streamés de l’année. La première place revient à Post Malone, avec pas moins de 6.5 milliards d’écoutes, suivi de près par Billie Eilish qui cumule 6 milliards de streams.

En toute logique, Sunflower et Bad Guy, leurs hits respectifs, caracolent en troisième et deuxième places au classement des titres les plus streamés de l’année. Mais c’est Senorita de Camila Cabello et Shawn Mendes qui occupe ici la première place.

Une décennie de streams

Et comme cette fin d’année marque également la fin de la décennie, il était normal que Spotify se replonge dans ses archives. Les 5 artistes les plus streamés de ces dix dernières années sont, sans grande surprise et dans l’ordre, Drake, Ed Sheeran, Post Malone, Ariana Grande et enfin Eminem.