2 décembre 2019

Il ne vaut mieux pas maltraiter une femme lors d’un concert d’Elton John… En particulier si on fait partie de son équipe de sécurité. Le chanteur s’en est violemment pris aux agents en charge de la sécurité de son show à Perth, en Australie, après les avoir aperçus en train d’escorter vers la sortie une jeune fan. « Hey, vous, la sécu, avec la fille. Allez vous faire fo*tre. Laissez-la monter sur scène tout de suite. Bande de conn*rds », a-t-il lancé, manifestement énervé, comme le prouve une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux.

**Warning - Explicit**



"You don't treat girls like that!" <3 Elton#EltonJohn #Perth #perthnews #nsfwtwitter

**Not my footage pic.twitter.com/F9pHLHaRLj