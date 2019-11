Bientôt une allée France Gall dans le parc Monceau à Paris ?

La chanteuse France Gall — LEHR/SIPA

Décédée en janvier 2018, un peu dans l’ombre de Johnny, France Gall pourrait bientôt avoir son allée à Paris, et plus précisément dans le parc Monceau, dans le 8e arrondissement. Le projet sera présenté lors du prochain conseil municipal de Paris, lundi, et la chanteuse aurait alors une allée à elle toute seule, contrairement à ce qui était prévu à l'origine.

Une allée à son seul nom

En effet, le mois suivant sa disparition, le Conseil de Paris décide de rendre hommage à l’interprète d’Il jouait du piano debout, et les élus votent à l’unanimité pour que son nom soit ajouté à une allée du parc Monceau déjà existante, l’allée Michel-Berger. Elle avait bien partagé la vie du chanteur-compositeur pendant plus de 15 ans, jusqu’à sa mort en 1992.

Mais le fils du couple, Raphaël Hamburger, a mis le holà, raconte Le Monde. « Il a souhaité que sa mère ait une allée à son seul nom », déclare ainsi Catherine Vieu-Charier, l’adjointe communiste chargée du nom des rues. Pourquoi réduire France Gall à sa relation sentimentale et artistique avec Michel Berger, alors qu’elle a connu le succès en solo avant et après lui. La mairie de Paris a donc fait évoluer le projet, et il devrait y avoir deux allées. « Les deux sont indépendantes, mais se rejoignent, ce qui est symboliquement parfait », ajoute Catherine Vieu-Charier.