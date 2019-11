Godfrey Gao était un acteur canado-taïwanais. — TPG/NEWSCOM/SIPA

Godfrey Gao, acteur et mannequin canado-taiwanais de 35 ans, est mort ce mercredi sur le tournage d’une émission de télé-réalité. Il participait à Chase Me, une émission chinoise populaire, tournée à Ningbo, dans la province du Zhejiang, au sud-est de la Chine.

Dans cette émission diffusée par Zhejiang Television, deux équipes prennent part à un concours de performances physiques dans un environnement urbain, de nuit. Godfrey Gao était un concurrent invité pour un prochain numéro de cette émission, réputée pour son exigeance physique.

« Je ne peux pas continuer »

Alors qu’il courait, l’acteur a soudainement ralenti. Selon le site Tencent News, cité par The Hollywood Reporter, Gao a crié « Je ne peux pas continuer », avant de tomber. Le cameraman le plus proche a d’abord continué à tourner, pensant qu’il ne s’agissait que d’un moment dramatique typique de l’émission.

Lorsque l’équipe a pris conscience de la situation, « le personnel médical du tournage a immédiatement commencé les soins et l’a transporté à l’hôpital », selon un communiqué de la chaîne de télévision Zhejiang. « Malheureusement, après deux heures de soins d’urgences, l’hôpital l’a déclaré mort après un arrêt cardiaque soudain. »

Le premier modèle asiatique de Louis Vuitton

L’agence JetStar, qui représentait Godfrey Gao, a publié un communiqué sur le réseau social chinois Weibo : « Aux premières heures du 27 novembre, notre cher Godfrey est tombé alors qu’il tournait. Après trois heures d’efforts pour le sauver, il nous a malheureusement quittés. Nous sommes très choqués et attristés, et même maintenant nous n’arrivons pas à l’accepter. »

Godfrey Gao est né à Taipei, à Taiwan, le 22 septembre 1984, d’un père taïwanais et d’une mère chinoise de Malaisie. Enfant, il a déménagé à Vancouver, au Canada, où il effectue ses études. Il est revenu en 2004 à Taiwan, pour travailler comme modèle. Il est devenu en 2011 le premier modèle asiatique à travailler pour Louis Vuitton.

Débuts à Hollywood en 2013

Gao s’est ensuite tourné vers le cinéma et la télévision : après plusieurs téléfilms et séries taïwanaises, il a fait ses débuts à Hollywood en 2013. Il interprétait le rôle de Magnus Bane dans le film fantastique The Mortal Instruments : City of Bones.

En 2016, son rôle dans la série chinoise Remembering Lichuan lui a valu une grande reconnaissance en Chine et en Asie. Il est apparu au mois d’août dans le film de science-fiction à gros budget Shanghai Fortress, diffusé sur Netflix à l’international depuis septembre.