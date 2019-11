Bernard Montiel et Brigitte Macron se parlent au téléphone tous les jours

Brigitte Macron et Bernard Montiel lors d'un meeting d'Emmanuel Macron à Bercy en avril 2017, avant son élection — SADAKA EDMOND/SIPA

Qui l’eut cru ? Depuis leur rencontre lors d’un concert à Bercy, Brigitte Macron et Bernard Montiel ne se quittent plus, elle lui passe même régulièrement le président, et ensemble, ils débriefent l’actualité. Comme le raconte Le Parisien dans son long portrait de l’animateur d’Une famille en or et Video Gag publié dimanche, les conseillers de l’Elysée se sont pincé le nez en le croisant dans les couloirs du Palais. « La tête des gens ! Monsieur Vidéo Gag ! », ironise l’intéressé.

« Ton mari, on ne comprend rien à ce qu’il dit »

Alain Juppé, Carla Bruni et Nicolas Sarkozy, Valérie Trierweiler… Les Macron ne sont pas les premiers politiques à écouter Bernard Montiel, animateur radio et télé mais aussi ami des stars, mondain au carnet d’adresses qui comprend grands patrons, têtes couronnées, hommes et femmes des médias, ou encore personnalités du cinéma. Toujours selon Le Parisien, Bernard Montiel ferait remonter les « échos de la rue » au président. Ok. En pleine crise des « gilets jaunes », il aurait appelé Brigitte Macron : « Ton mari, on ne comprend rien à ce qu’il dit ! ». L’ancien journaliste de TF1, et ami, Charles Villeneuve confirme : « Je me suis laissé dire qu’il charrie le président sur ses sorties de route, encouragé par Madame. »

« Monsieur Vidéo Gag à l’Elysée, vous êtes sérieux ? »

Un proche, cité par Le Parisien, assure que Bernard Montiel et la première dame s’appellent une à deux fois par jour, et sortent ensemble pour un déjeuner ou un ciné. « Un soir, les Macron l’ont appelé pour lui proposer de devenir leur communicant, raconte une autre source. Pour blaguer, bien sûr. Il n’a pas pu s’empêcher de répondre : Monsieur Vidéo Gag à l’Elysée, vous êtes sérieux ? » Trop drôle.