SÉRIE La saison 5 de « The Crown » n’a toujours pas été commandée

L'actrice Olivia Colman — Sarah Stewart/Starface

Toute la presse s’est un peu emballée jeudi en annonçant que « selon certaines sources », citées par le Daily Mail, la comédienne Imelda Staunton reprendrait le rôle d’ Elizabeth II dans The Crown pour la saison 5. Netflix a donc réagi : non, Ismelda Staunton n’a pas signé pour rejoindre le casting de la série.

Et ce, pour une bonne raison : la cinquième saison n’est pas encore commandée. « Nous filmons en ce moment la saison 4 de The Crown et n’avons encore commissionné aucune autre saison. De fait, toute information sur le casting reste de la pure spéculation », peut-on lire dans le communiqué relayé par le Huffington Post UK.

Tout est dans la nuance

Néanmoins, Deadline, site spécialisé dans les informations sur l’industrie du spectacle qui appartient à Penske Media Corp. (Variety, Rolling Stone, entre autres), affirme que l’information lui a bien été confirmée, mais avec une nuance (importante) : Ismelda Staunton serait « en négociations avec Left Bank Pictures » pour intégrer les saisons 5 et 6 de la série, mais « l’accord n’est toujours pas signé ».

Ces deux saisons de The Crown, si elles sont finalement commandées par Netflix, devraient en toute logique s’intéresser au règne d’Elizabeth II des années 90 à nos jours. La saison 3, actuellement disponible sur Netflix, couvre les années 1964 à 1977.