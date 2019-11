Meghan Markle, le prince Harry et Archie passeront Noël à Los Angeles

Le duc et la Duchesse de Sussex à Westminster le 7 novembre 2019. — Geoff Pugh/REX/SIPA

Des congés bien mérités ! Après un dernier engagement commun le Jour du souvenir, le duc et la duchesse de Sussex ont décidé de partir pour la Californie, avec leur petit garçon, Archie. Le prince Harry est encore attendu le 17 novembre au Royal Albert Hall à Londres, pour les OnSide Awards, cérémonie récompensant meilleures initiatives humanitaires de l’année. Meghan Markle, le prince Harry et Archie s’envoleront pour Los Angeles et passeront six semaines aux côtés de Doria Ragland, la grand-mère maternelle d’Archie.

Cela signifie qu’Archie passera ses premières fêtes de fin d’année aux Etats-Unis et non pas au Royaume-Uni, et que Meghan Markle et le prince Harry ne passeront pas Noël auprès de la la reine Elizabeth II à Sandrigham, comme le veut la tradition

« Cette décision est conforme à celles prises précédemment par d’autres membres de la famille royale et bénéficie du soutien de sa Majesté la Reine », a expliqué un porte-parole du palais au quotidien britannique The Sun. La reine Elizabeth II sera cette année entourée par Kate et William, qui avaient passé l’an dernier les fêtes en compagnie de la famille de Kate Middleton.