L'actrice Anna Faris — Faye Sadou/AdMedia/Starface

12 novembre 2019

Lauryn Hill réclame de l'argent à son cousin

Les histoires d'argent entre memebres d'une même famille sont rarement une bonne idée. Lauryn Hill vient encore de le prouver : la chanteuse a gagné au tribunal contre son cousin, qu'elle accusait de lui devoir 65.000 dollars. L'interprête de The Miseducation of Lauryn Hill va donc sûrement enfin pouvoir récupérer l'argent qui lui était dû, selon Hot New Hip-Hop.

En effet, cela fait deux ans que Gerard Hill ignore sa cousine, et ne répond pas aux injonctions du tribunal l'enjoignant de dévoiler sa situation financière. Cependant, on ne peut pas dire que l'indélicat ne se sente très concerné : toujours d'après Hot New Hip-Hop, il n'a même pas pris la peine de se déplacer au tribunal.

Anna Faris est fiancée

Anna Paquin répond aux critiques sur son rôle dans The Irishman

Anna Paquin a un (petit) rôle dans The Irishman, mais cela n'a pas l'air de la gêner plus que ça. L'actrice n'a que six lignes de dialogue dans le dernier projet de Martin Scorsese(le 26 novembre sur Netflix) et certains critiques en ont profité pour accuser le réalisateur de ne faire que peu de cas de ses personnages féminins. Des accusations rejetées en bloc par la principale intéressée.

Nope, nobody was doing any “ordering”. I auditioned for the privilege of joining the incredible cast of .@TheIrishmanFilm and I’m incredibly proud to get to be a part of this film. https://t.co/yx54jE4ugy — Anna Paquin (@AnnaPaquin) November 9, 2019

« J'ai auditionné pour avoir la chance de rejoindre l'incroyable casting de The Irishman et je suis très fière d'avoir pu jouer dans ce film », a-t-elle expliqué sur les réseaux sociaux.