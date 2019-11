L'acteur Macaulay Culkin — NPG/Starface

Mercredi 6 novembre 2019

Les parents de Chrissy Teigen divorcent

Rien ne va plus entre les parents de Chrissy Teigen. Comme l’a annoncé People, Ron, son père, a déposé une demande de divorce. Le couple vivait déjà séparé depuis quelque temps, mais la top avait expliqué en 2018 dans Us Weekly que c’était leur équilibre. « Ma mère vit avec nous. Tout le monde me demande où est mon père. Il vient tous les jours, et ils sont mariés. Ça marche pour eux. C’est une bonne vie de famille, nous sommes tous très proches », avait-elle déclaré à l’époque.

Chrissy Teigen n’a pas commenté l’information de leur rupture.

Macaulay Culkin fait rire dans une pub pour des chaussettes de Noël

Le « mash-up » entre « Lose you to love me » de Selena Gomez et « Sorry » de Justin Bieber fait le buzz

Le producteur de musique Andy Wu s’est amusé à mélanger les titres Lose you to love me de Selena Gomez et Sorry de Justin Bieber. Le résultat : un mash-up parfait des ex-amants qui n’est pas passé inaperçu auprès des internautes. La vidéo dépasse, au moment où nous écrivons, 1,3 million de vues.

A défaut d’avoir un jour un duo de Jelena, voici de quoi nous consoler.