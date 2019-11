L'actrice Adèle Haenel, au Festival de Cannes, en mai 2017. — Laurent EMMANUEL / AFP

« Ton témoignage est d’une puissance inouïe. » Ces mots sont de Marion Cotillard. L’actrice oscarisée a en effet apporté tout son soutien à Adèle Haenel, à la suite de la prise de parole. L'actrice a accusé, dimanche, le réalisateur Christophe Ruggia d'agressions sexuelles. « Ton courage est un cadeau d’une générosité sans pareil pour les femmes et les hommes, pour les jeunes actrices et acteurs, pour tous les être abîmés qui savent maintenant grâce à toi qu’ils n'ont pas à subir cette violence, écrit-elle sur Instagram. Et pour ceux qui l’ont subie, qu’ils peuvent parler, ils seront écoutés et entendus. Tu brises un silence si lourd. Ton témoignage est d’une puissance inouïe. Il résonne profondément. Chère Adèle, Tu marques l’histoire. L’histoire de cette révolution libératrice. Notre histoire et celle de nos enfants. J’ai une gratitude infinie envers toi. »

Marion Cotillard n’est pas la seule personnalité du milieu du cinéma admirative du témoignage d’Adèle Hanel. Omar Sy, Marina Foïs, Géraldine Nakache ou encore Manu Payet ont ainsi partagé sur les réseaux sociaux des photos de la comédienne, accompagnées ou pas d’un émoji, en signe de soutien.

« Une grande admiration pour Adèle Haenel, qui parle pour celles qui sont dans l’ombre. Ne plus accepter l’inacceptable. Libérer la parole, écrit quant à elle Julie Gayet, multipliant les hashtags (#MeToo #TimesUp #MainteantOnAgit) et invitant à la marche contre les violences sexuelles et sexistes du samedi 23 novembre prochain.