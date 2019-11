Catherine Deneuve hospitalisée à Paris à la suite d'un malaise

L'actrice Catherine Deneuve, le 25 septembre 2018 à Paris — Christophe Ena/AP/SIPA

Actuellement en tournage en région parisienne pour De son vivant, le nouveau film d’Emmanuelle Bercot, avec aussi Benoît Magimel, Catherine Deneuve est hospitalisée dans un hôpital parisien suite à un malaise dans la nuit de mardi à mercredi. Selon les informations du Parisien, « elle a été prise en charge au sein d’un établissement parisien dans un état sérieux, qui nécessite des examens approfondis ».

Contacté par BFMTV, son entourage a confirmé l’information, et évoqué « coup de fatigue » et « un emploi du temps surchargé ». En plus du film d’Emmanuelle Bercot, la comédienne de 76 ans a enchaîné un tournage à la Réunion et les films d’Hirokazu Kore-eda, en salle en décembre, et de Cédric Khan, sorti en septembre.

…/… Plus d’informations à venir sur 20 Minutes