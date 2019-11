L'acteur Matthew McConaughey — Capital Pictures /Starface

5 novembre 2019

Matthew McConaughey a rejoint Instagram

Il n’y a pas d’âge pour se lancer sur Instagram. Matthew McConaughey le prouve en faisant, à 50 ans, sa première apparition sur le réseau social.

« Quand les gens viennent sur ma page, je veux qu’ils voient qui je suis, moi. C’est ma première incursion dans ce monde où on partage qui on est et, franchement, je sais que j’ai envie d’avoir un monologue, mais je suis nerveux parce que je ne sais pas si je veux avoir un dialogue », explique la star dans la première – et pour le moment unique – vidéo postée sur son compte.

Ne parlez pas à Helena Bonham Carter de sa différence d’âge avec son compagnon, l’actrice s’en moque. A 53 ans, la star de The Crown (qui joue la princesse Margaret dans la saison 3), est actuellement en couple avec l’auteur Rye Dag Holmboe, 32 ans, et pour elle, rien n’est plus normal.

« Tout le monde vieillit à une vitesse différente. Mon petit ami est incroyablement mature. C’est une âme ancienne dans un corps jeune, donc qu’est-ce que je pourrais vouloir de plus ? Les gens ont parfois peur des femmes plus âgées, mais pas lui. Les femmes peuvent être plus puissantes quand elles sont plus âgées. Pourquoi est-ce qu’on ne pourrait pas être attirante sexuellement et d’un point de vue romantique quand nos œufs ne sont plus fertiles ? », a déclaré l’actrice dans une interview au Times.