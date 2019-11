L'actrice Olivia Wilde — AdMedia/Starface

4 novembre 2019

Olivia Wilde obtient gain de cause et empêche la censure de son film

Grosse victoire pour Olivia Wilde. L’actrice et réalisatrice s’était insurgée quand elle avait appris que la compagnie aérienne Delta Airlines diffusait une version censurée de son film Booksmart. Des scènes de baisers entre les personnages féminins avaient été coupées dans la version diffusée sur les vols Delta. Après avoir été prise à partie par la star sur Twitter, la compagnie a décidé de changer la version proposée à bord de ses avions.

« Les studios nous proposent souvent des vidéos sous deux formes : la version sortie en salles et une version coupée. Nous avons choisi la version coupée et nous réalisons que du contenu qui était pourtant autorisé par nos directives avait été édité sans raison. Nous allons travailler pour faire en sorte que ça n’arrive plus », peut-on lire dans un communiqué de Delta, relayé par Entertainment Weekly.

« Merci,@delta », a simplement réagi l’actrice.

Demi Moore a attendu que ses filles soient grandes pour sortir son autobiographie

Demi Moore n’aurait jamais sorti son autobiographie si elle n’avait pas estimé que ses filles était assez matures pour en gérer les conséquences. L’actrice a évoqué Inside Out lors d’une interview pour le podcast Present Company with Krista Smith, et elle a expliqué pourquoi elle avait attendu que ses filles soient assez âgées pour le publier.

« Il y a des choses dedans… Ce n’est pas quelque chose que je voulais leur cacher, mais ce ne sont pas des choses qu’on veut mettre en avant quand elles sont jeunes. Ce serait trop compliqué ou inapproprié », a-t-elle révélé. Dans ses mémoires, Demi Moore révèle notamment qu’elle a été accro à la cocaïne et à l’alcool et comment son mariage avec Ashton Kutcher avait failli la tuer.