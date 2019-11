Alors que l’incendie Kincade​ ravage le nord de la Californie, de nombreux vignobles sont affectés, dont celui de Francis Ford Coppola. Si l’exploitation située à Geyserville n’est pas en proie aux flammes, la production a été stoppée en attendant la fin de l’arrêté d’évacuation.

Le message publié sur le compte Twitter de l’exploitation précise également que l’électricité a été coupée dans le secteur.

Francis Ford Coppola Winery remains safe but will be closed through at least Wed, Oct. 30th. The areas surrounding the winery are still under mandatory evacuation and power remains off. We will continue to update you as we learn more. Thank you, and please stay safe. #KincadeFire