Elizabeth Banks a décidé de soutenir le Center for Reproductive Rights, un organisme qui œuvre à offrir un meilleur accès à la contraception et à l'avortement aux femmes. La réalisatrice de Charlie’s Angels sera à la tête d’un Creative Council qui, selon le Hollywood Reporter, aura pour but de défendre les intérêts de ce centre.

« Je crois que l’égalité pour les femmes commence avec nos droits fondamentaux sur notre corps et son autonomie. C’est la base pour l’égalité des femmes dans le monde : décider quand et avec qui avoir des enfants », a expliqué l’actrice à la publication.

De solides collaboratrices

Elizabeth Banks a rassemblé de nombreuses personnalités qui viendront l’assister dans son projet. Il s’agit des actrices Busy Philipps (Dawson), Aja Naomi King (How to Get Away With Murder), Amy Brenneman et Lisa Edelstein (The Kominsky Method), ou encore Cindi Leive, ancienne rédactrice en chef de Glamour.