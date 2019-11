Les ex-époux Ian et Erin Ziering, et leurs filles Mia et Penna — AdMedia/Starface

Vendredi 1er novembre 2019

Demi Moore était « un monstre » lorsqu’elle a replongé dans ses démons

Les filles de Demi Moore, Rumer et Tallulah Willis, se sont remémorées sur le plateau de Red Table Talk la période où leur mère a rechuté dans l’alcool et la drogue. L’actrice de G.I. Jane a expliqué dans ses mémoires, Inside Out, avoir replongé après plusieurs années de sobriété, une période très sombre pour elle, ce que confirment ses enfants.

« C’était comme si au coucher du soleil, un monstre apparaissait. Je me souviens juste de l’anxiété qui me prenait quand je voyais ses yeux se rétrécir un peu plus, la façon dont elle parlait. Ou alors elle devenait bien plus affectueuse avec moi quand elle n’était pas sobre », a déclaré Tallulah.

John Legend clarifie ses propos sur Kanye West

John Legend semblait avoir lancé une pique, dans Vanity Fair, à Kanye West, qui avait publié certains de leurs échanges privés, mais il n’en est rien. Face à la polémique, le mari de Chrissy Teigen a décidé de mettre les choses au clair.

I get why people want to make this a thing. But I was explaining to the reporter how I've seen people I love reacting to the deaths of their mothers. I was thinking specifically of my own mom, Chrissy's mom and others. https://t.co/zbutvJ6MgU — John Legend (@johnlegend) October 31, 2019

Then she asked me if I was referring to Kanye as well after Dr West died. And I told her I wasn't really in a position to say because while Kanye have a long friendship and have a made a lot of great music, we weren't close on the level of confiding in each other about grief — John Legend (@johnlegend) October 31, 2019

« J’expliquais à la journaliste comment j’avais vu des gens que j’aime réagir au décès de leur mère. (…) Elle m’a demandé si je faisais référence à Kanye après le décès de Donda. Et je lui ai dit que je n’étais pas en position de me prononcer, parce que si Kanye et moi sommes amis depuis longtemps et avons travaillé ensemble, je ne suis pas assez proche de lui pour qu’il me fasse des confidences sur son deuil. Je n’essaye pas de désavouer Kanye, parce que je l’aime toujours ainsi que tout ce que nous avons créé », a-t-il expliqué.