Le chanteur Ed Sheeran — Zuma / Starface

Ed Sheeran vient de prendre la première place au classement Heat des stars britanniques de moins de 30 ans les plus riches. Avec une fortune estimée à presque 200 millions d’euros, le chanteur de 28 ans surpasse Adele, qui occupait le haut du podium l’année dernière.

La fortune de la chanteuse était alors estimée à 170 millions d’euros. D’ailleurs, elle ne fait même plus partie du classement, et a soufflé sa 31e bougie en mai dernier. Mais quand bien même, elle aurait eu bien du mal à battre Ed Sheeran, dont la fortune a quasiment doublé en l’espace de deux ans. Merci au Divide Tour !

Loin devant

A voir la suite du classement, on se rend compte qu’il sera très difficile de dépasser Ed Sheeran. Daniel Radcliffe arrive en seconde position, avec un peu plus de 100 millions d’euros. Mais à 30 ans, il sera lui aussi éjecté de la course l’an prochain. Ce qui laissera le champ libre à Harry Styles, qui se hisse en troisième position avec ses 75 millions d’euros.