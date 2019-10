Victime d'un grave accident, Kevin Hart donne des nouvelles de sa santé

L'acteur Kevin Hart — WENN

« Je vois la vie d’une autre façon. » Kevin Hart a donné des nouvelles à ses 80 millions de followers sur Instagram mercredi. Dans une vidéo de près de deux minutes, il revient en images sur son accident de voiture et sur sa difficile rééducation.

Sur une voix off, l’acteur américain documente ces deux derniers mois éprouvants : son long parcours pour se remettre en forme et ses moments d’intimité en famille. On le voit sur un lit d’hôpital, entouré du personnel médical, et à ses séances de physiothérapie dans sa villa. La vidéo a déjà été vue par plus de 9 millions d’internautes.

Kevin Hart a été hospitalisé début septembre après un grave accident de voiture. Le comédien de 40 ans occupait le siège passager de sa voiture, une Plymouth Barracuda 1970, sur l’autoroute de Mulholland, dans le comté de Los Angeles. Kevin Hart et Jared Black, qui était au volant, ont subi des blessures sérieuses au dos dans cette collision.