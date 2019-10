La chanteuse Janet Jackson — AdMedia/Starface

30 octobre 2019

Janet Jackson craque sur les enfants de Ciara

Janet Jackson est apparemment très très fan des enfants de Ciara. La chanteuse et son mari Russell Wilson ont choisi cette année de déguiser leurs enfants en Janet et Michael Jackson (même si un débat existe, certains fans assurant qu’il s’agit de leur autre frère, Randy), période « The Jacksons ».

Des costumes adorables, qui ont attiré l’attention de la sœur du Roi de la Pop. « Tellement mignon », a-t-elle posté en réponse. Le sportif et sa femme, de leur côté, se sont aussi inspirés d’un duo iconique pour leur déguisement de couple : Jay-Z et Beyoncé, avec qui ils ont une ressemblance étonnante.

Harry Styles refuse de dire pourquoi il ne participe pas au remake de « La Petite Sirène »

Selena Gomez confirme que Taylor Swift est la meilleure amie parfaite

Tout le monde devrait avoir une Taylor Swift dans sa vie. C’est en substance ce qu’a expliqué Selena Gomez à Zane Lowe dans l’émission Beats 1 alors qu’elle évoquait son nouveau single, Lose You To Love Me. La chanteuse a confirmé que c’était en partie grâce à l’interprète de Blank Space qu’elle s’était remise de sa rupture avec Justin Bieber.

« Taylor était frustrée quand j’étais frustrée, elle était triste quand j’étais triste, mais plus que tout, mes amies sont restées à mes côtés. Quand elles ont vu que je souffrais, même si elles ne voulaient pas ça pour moi, elles n’ont pas arrêté de m’aimer », a-t-elle expliqué.