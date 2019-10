Pour Halloween cette année, Kylie Jenner a choisi le costume le plus malsain ou adorable de tous les temps (on vous invite à choisir…) pour sa fille. Stormi a en effet eu le droit de se déguiser… en sa maman. Plus précisément sa tenue du Met Gala de cette année, robe lavande et perruque violette comprises.

« Mon bébé !!!!! J’en peux plus !!! », a posté la star de la télé-réalité en légende d’une photo de la fillette, postée sur Instagram. Plus tôt cette année, Kylie Jenner avait révélé que sa fille était déjà fan de maquillage… Ça promet !

Machine Gun Kelly a l’air épuisé par sa tournée. Alors qu’il était sur scène, le rappeur a apparemment bousculé violemment un machiniste qui n’avait rien demandé à personne, après un problème technique qui a perturbé sa performance. Sur des images diffusées par TMZ, on peut voir l’artiste s’en prendre au technicien puis le repousser. Juste après le spectacle, l’artiste a présenté ses excuses et promis de se faire soigner.

tonight the frustrations from my personal life came out on the stage.

sorry to my fans and my band.

i’ll get help after tour is over.