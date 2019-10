Le chanteur Kurt Cobain (et son gilet) lors du MTV Unplugged de 1993 — Ferrari / Starface

28 octobre 2019

Le gilet de Kurt Cobain au concert Unplugged de Nirvana s’est vendu une fortune

334.000 dollars. C’est la somme qu’a dû débourser un heureux enchérisseur pour s’offrir un vêtement mythique : le gilet que portait Kurt Cobain lors de la performance Unplugged de son groupe Nirvana en 1993. Adjugé ce samedi lors d’une vente aux enchères de Julien's Auctions à New York, le gilet – en mohair, acrylique et lycra – du chanteur n’a pas été lavé depuis la dernière fois qu’il a été porté, c’est-à-dire… le jour du concert pour MTV.

Kurt Cobain s’est donné la mort en avril 1994 à l’âge de 27 ans.

Selena Gomez en dit plus sur son histoire d’amour avec Justin Bieber

Selena Gomez s’est enfin exprimée sur la fin de sa relation avec Justin Bieber. Dans une interview pour le Zach Sang Show, la chanteuse a révélé ce qu’elle avait appris de son histoire d’amour avec la star canadienne.

« On est dans une phase de sa vie où on fait l’expérience de l’amour pour la première fois et je pense que ça peut être un peu toxique. On a cette codépendance et on pense que c’est ça l’amour. On est accro à la passion et à la frustration envers l’autre et on se dit "Mais oui, c’est ça l’amour", ou on se bat tout le temps et là encore on se dit "C’est ça l’amour" et j’y ai longtemps cru », a-t-elle expliqué.

Selena Gomez et Justin Bieber ont été en couple à plusieurs reprises depuis 2011, se séparant pour la dernière fois en 2017.